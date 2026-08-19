ضبط 36 عراقيا دخلوا ليبيا بصورة غير شرعية

وقال الصحاف في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "السفارة نجحت وبالتنسيق مع السلطات المتخصصة بالكشف عن مصير (36) مهاجراً عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي"، موضحاً أن "جهود السفارة متسارعة لاستكمال إجراءات إعادتهم طوعياً إلى ".وأضاف، أن " في ليبيا نجحت بإعادة 352 مهاجراً في وقت سابق" ،مؤكداً، أن "خطوات الدعم الإنساني للمهاجرين تقوم بها السفارة بشكل مستمر وتشمل تمكينهم من التواصل بعائلاتهم ،فضلاً عن توفير والعلاجية بهدف سلامتهم".وأشار الصحاف، إلى "استكمال إجراءات إثبات رعوية المهاجرين"، مؤكداً ان " تولي ملف العودة الطوعية بالغ الأهمية، للحفاظ على أمن وسلامة الأفراد العراقيين من مخاطر شبكات تهريب وتجارة البشر".