النقل تصدر أمراً وزارياً بإلغاء دائرة إدارة المطارات العراقية

ونص القرار الوزاري، الموقع من قبل وزير النقل وهب الحسني، على دمج نشاط الدائرة الملغاة وتشغيلها ضمن نشاط " ". وبموجب هذا الإجراء، تم تعديل اسم الشركة لتصبح " لإدارة المطارات والملاحة الجوية".هذا وقد تم تعميم القرار الصادر على كافة وزارات الدولة، والجهات غير المرتبطة بوزارة، بالإضافة إلى المحافظات العراقية كافة.