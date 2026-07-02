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النقل تصدر أمراً وزارياً بإلغاء دائرة إدارة المطارات العراقية
محليات
2026-07-02 | 05:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
602 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أصدرت
وزارة النقل
، أمراً وزارياً يقضي بإلغاء "دائرة
إدارة المطارات
العراقية"، وذلك تنفيذاً لقرار
مجلس الوزراء رقم
(323) لسنة 2026.
ونص القرار الوزاري، الموقع من قبل وزير النقل وهب الحسني، على دمج نشاط الدائرة الملغاة وتشغيلها ضمن نشاط "
الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية
". وبموجب هذا الإجراء، تم تعديل اسم الشركة لتصبح "
الشركة العامة
لإدارة المطارات والملاحة الجوية".
هذا وقد تم تعميم القرار الصادر على كافة وزارات الدولة، والجهات غير المرتبطة بوزارة، بالإضافة إلى المحافظات العراقية كافة.
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