المصادقة على حكم الإعدام لعجاج أحمد حردان بعد إدانته بجرائم بحق ضحايا الأنفال

وقال القاضي ، إن " ، صادقت على الحكم الصادر بحق المدان عجاج أحمد حردان التكريتي، بعد إدانته بجرائم إبادة جماعية بحق ضحايا الأنفال"، مبينا ان "المدان مسؤول عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية استهدفت مواطنين عزل من الأكراد الناجين من عمليات الأنفال"، بحسب .وأوضح ، أن "المدان ارتكب جرائم مروعة بحق المحتجزين في معتقل نقرة السلمان، تمثلت بتجويعهم وتعطيشهم وتعذيبهم حتى ، فضلاً عن ارتكاب جرائم اغتصاب بحق عدد من النساء، وهي الأفعال التي شكلت أساس الإدانة".وتابع أن "القضية سترسل إلى رئاسة الجمهورية بغية النظر بها وإصدار مرسوم جمهوري للمصادقة على الحكم".يذكر أن العليا كانت قد أصدرت حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق عجاج أحمد حردان التكريتي بتاريخ 14 أيار، قبل أن يحظى الحكم بالمصادقة من الاتحادية ليكتسب الدرجة البتات وفقاً للإجراءات القانونية.