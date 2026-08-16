التربية تسمح لمدرسي الحاسوب بتدريس مادة الرياضيات

وذكر بيان للوزارة، ان " العام والأهلي والأجنبي أعلنت السماح لمدرسي مادة الحاسوب بتدريس مادة الرياضيات، وفق ما ورد في كتاب ".وأوضحت المديرية – وفق البيان -، أن "تكليف مدرسي الحاسوب بتدريس الرياضيات يكون بعد إكمال نصاب مدرسي المادة في مدارسهم، وفي حال وجود حاجة فعلية لسد النقص في ملاك الرياضيات، وفق الضوابط المبينة في الكتاب أدناه: