التعليم تفتح استمارة النقل والاستضافة بين الجامعات وتحدد موعد الإغلاق

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تبدأ إجراءات التقديم الخاصة بالنقل والاستضافة بأنشاء الطلب من قبل جامعة (كلية/معهد) الطالب الاصلية بعد مراجعته لها لتحديد الطلبات بما لا يزيد عن خمسة عبر نظام معلومات الطالب SIS.وتابعت، انه "ستستمر مدة التقديم إلى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2026/8/13".وذعت الوازرة، إلى: "الاطلاع على ضوابط النقل والاستضافة، ومعاينة الشروط والضوابط المعتمدة، مبينة أن تقديم طلبات النقل والاستضافة يتم وفقًا لدليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط وشروطه للسنة الدراسية 2027/2026".