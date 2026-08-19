تلاعب بوصولات 8 عقارات لرفع الحجز عنها.. النزاهة تطيح بمسؤولين في بابل اضروا بالمال العام

وذكر بيان للهيئة، انها "قامت بتأليف فريق عملٍ من ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردت إليه تتعلَّق بوجود مُخالفاتٍ في (مُديريَّة بلديَّة الطليعة) إحدى مديريات البلديَّة في ، تمثَّلت بإصدار كتبٍ مُوجَّهةٍ إلى مُديريَّة لرفع الحجز عن (٨) عقاراتٍ التي بيعت وفق أحكام المادة (٢٥)؛ بغية تسجيلها بأسماء المُستفيدين، بالاستناد إلى وصولاتٍ ماليَّةٍ وهميَّةٍ، دون تسديد المبالغ المُترتّبة على العقارات لحساب البلديَّة".وأضافت أنَّ "الفريق، وبعد إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال القرار القضائي، انتقل إلى مُديريَّة البلديَّة، وتمكَّن من ضبط مدير البلديَّة ومعاونه والمُحاسب والقانوني ومسؤول شعبة الأملاك، فضلاً عن ضبط أضابير العقارات المشمولة بالمُخالفات، لافتةً إلى أنَّ التحرّيات أظهرت قيام المُتَّهمين، بتحرير وصولاتٍ لاحقةٍ؛ في محاولةٍ لتدارك المُخالفة".ونوَّهت الهيئة "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".