المرور تصدر بيانا بشأن هجمة تتعرض لها

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "عمل المديرية حصلت فيه انتقالة كبيرة والتحول الكبير في مد جسور التعاون والتعامل الانساني والذي له مدلولات واضحة في مقدار التحول الكبير في سياسة هذه المديرية في أداء واجباتها على مدار 24 ساعة، وفي مختلف الظروف"، مبينة ان "تغليب المصالح الشخصية واستغلالها في سلب حقوق وانجازات عمل هذه المديرية ما هو الا دليل على تعمد الاساءة ولا نعلم ما هو الدافع لذلك".وذكرت ان "عملها يستند إلى ما نصت عليه مواد رقم 8 لسنة 2019 والأنظمة والتعليمات النافذة، وبكل مهنية مطبقة المعايير الوظيفية التي رسمتها السياسة الادارية لوزارة الداخلية"، موضحة ان "عمل المديرية يشهد تطوراً مستمراً من خلال اعتماد أحدث الأجهزة والأنظمة الإلكترونية والتقنيات الحديثة في متابعة حركة السير ورصد المخالفات وتنظيم العمل المروري، بما يعزز الدقة والشفافية ويحد من التدخلات الشخصية في الإجراءات المرورية".وبينت ان "واجباتها تتمثل أساساً في تنظيم حركة السير والمرور ومتابعة المخالفات والحوادث، وتحليلها وفق رؤية مرورية ووضع الحلول اللازمة لها وهذا ما شهدته الادارة الصحيحة للحشود المليونية في زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام والتي اسهمت بخفض معدل الحوادث المرورية الى 50‎%‎ عن العام الماضي وبنفس الزيارة"، لافتة الى "تسجيل انخفاض الحوادث للعام الماضي عن عام 2024 كان بمعدل 50‎% ‎اي انها استطاعت وبجهود ابنائها في التقليل المستمر للحوادث‎، وان التحليل الاحصائي والاستقصائي لبعض الحوادث التي تقع ومنها حادث يوم امس جاء مطابقاً لحقيقة التحريض المستمر على عمل هذه المديرية ومحاولة تقليل ثقة المواطن بمديرية المرور".وبينت ان "إدامة الطرق وصيانتها وتأهيلها ومعالجة الأضرار التي تصيبها تقع ضمن اختصاص وواجبات الدوائر الخدمية المعنية"، موضحة ان "المديرية مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة كل ما يؤثر في انسيابية حركة السير امام مستخدمي الطريق".وأعربت عن اسفها "لمحاولات البعض استغلال مناصبهم أو صفاتهم الوظيفية للتدخل في العمل الفني والميداني أو توجيه الانتقادات المستمرة لعمل رجال المرور، ومحاولة تقديم صورة مغايرة للرأي العام عن طبيعة عمل هذه المديرية (الفني والميداني) من خلال حملات ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولاتهم عكس صوره مغايره للواقع المروري لتحقيق أو كسب الرأي العام على حساب المؤسسات وواجباتها وما تقدمه من واجبات وخدمات يوميه للمواطنين"، موضحة ان "لضباطها ومنتسبيها حقوق وظيفية حددتها القوانين النافذة وتضع كل هذه التحريضات والاساءات امام القوانين الرادعة لكل من يحاول الاساءة للعاملين فيها ".