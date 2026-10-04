بعد شمولها بالمحتوى الهابط.. الحكم على (رنا احمد) بالسجن 100 يوم

وقال المصدر لـ ، ان " أصدرت اليوم، حكما على المدعوة (رنا أحمد) بالحبس لمدة 100 يوم لنشرها محتوى مخلاً بالآداب والحياء".وأضاف ان "ذلك جاء بعد إجراءات في ".