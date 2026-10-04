في الأنبار.. إنقاذ شخصين عالقين داخل مصعد بمستشفى الفلوجة

وقال المصدر في حديث لـ ، "تمكنت فرق الدفاع المدني في من إنقاذ شخصين كانا عالقين داخل مصعد كهربائي في ".

وأضاف "تعاملت الفرق مع الحادث بكل مهنية ودقة، وتمكنت من إخراجهما بسلام، دون تسجيل أي إصابات بشرية".