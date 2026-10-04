"طقس العراق".. أمطار تبدأ فجر الاثنين وتستمر حتى الظهيرة

توقعت للأنواء الجوية، هطول أمطار تبدأ فجر يوم غد الاثنين وتستمر حتى الظهيرة.

وجاء في بيان للهيئة، "تتواصل الأجواء غائمة جزئياً وتتحول تدريجياً إلى غائمة، مع توقعات بهطول الأمطار ابتداءً من فجر يوم غد الاثنين، وتستمر بصورة متقطعة حتى ساعات الظهيرة".

وأضافت "تكون الأمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة، ورعدية أحياناً، تتركز بصورة أكبر في أجزاء من المنطقة الوسطى، مع فرص لهطول زخات متفرقة في أماكن محدودة من المنطقتين الشمالية والجنوبية، مصحوبة أحياناً بالبرق والرعد".