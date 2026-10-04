النزاهة تضبط رئيس وأعضاء لجنة جباية ببلدية الشطرة لاستيلائهم على مال مملوك للدولة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريق عملٍ ، انتقل إلى علوة المواشي في ، وبعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق، تمكَّن من ضبط (4) مُتَّهمين، هم: رئيس وأعضاء لجنة جباية واردات العلوة المُؤلَّفة بأمرٍ إداريٍّ صادرٍ عن البلديَّة، بعد الكشف عن اتفاقهم مع مُتَّهمينِ آخرين للقيام بالجباية وتقاسم الواردات بينهم يومياً، مُبيّنةً انتهاء صلاحيَّة عقد العلوة في العام 2024".وأضافت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين البالغ عددهم (6) مُتَّهمين، أمام المُختصّ بقضايا النزاهة في ، الذي قرَّر بدوره توقيفهم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".