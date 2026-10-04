هيئة الإعلام تمنع ظهور الموسوي وتوجه تحذيرا لقناة فضائية

وجاء في بيان الهيئة الأول الذي ورد لـ ، انه "استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وبناء على تقرير الرصد في دائرة التنظيم الإعلامي المختصة لدى هذه الهيئة، المتعلق بتصريحات مناف في برنامج الميدان عبر قناة الأولى العراقية الفضائية والتي عدت مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة تقرر منع ظهور (مناف الموسوي) في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في لمدة (15) يوما".وأضافت ان "الجهات المخالفة ستتحمل التبعات القانونية كافة في حال استضافته".وفي بيان اخر ورد لـ نيوز، ذكرت الهيئة انه "استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وبناء على تقرير الرصد في دائرة التنظيم الإعلامي المختصة، المتضمن مخالفة برنامج الميدان مع الحميدان على قناة الأولى العراقية، والتي عدت مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة، تقرر تحذير القناة بضرورة الالتزام بالمضامين المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي، مع حذف المخالفة".