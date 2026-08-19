حالتا انتحار في بغداد خلال اليوم

وقال المصدر لـ ، ان "شخصا اقدم على محاولة الانتحار باسلوب حرق نفسه مستخدما مادة النفط داخل منزله ضمن شرقي ، ما اسفر عن اصابته بحروق خطيرة".وأضاف ان "المعلومات اشارت الى انه يعاني من حالة نفسية".فيما ذكر مصدر اخر ان "شخصا انتحر باسلوب رمي نفسه من اعلى ما اسفر عن مصرعه في الحال"، مشيرا الى انه "تم تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".