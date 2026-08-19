الوائلي يعلن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 15 ملياراً لتطوير 3 منافذ

وقال الوائلي، في بيان: "تتقدم هيئة المنافذ الحدودية، ممثلة برئيسها الفريق ، الشكر والتقدير إلى رئيس ، ووزير المالية، ومجلس الوزراء؛ لجهودهم ودعمهم المتواصل لملف المنافذ الحدودية، والذي وافق على تخصيص مبلغ (15) مليار دينار لتطوير منافذ وربيعة وسفوان، ضمن توجه حكومي جاد للارتقاء بالبنى التحتية للمنافذ وتحسين مستوى الخدمات فيها".وأضاف "يأتي هذا القرار ثمرةً لسلسلة من الاجتماعات والمناقشات والمتابعات التي خصصها رئيس مجلس الوزراء لملف المنافذ الحدودية، انطلاقاً من أهميتها الاستراتيجية بوصفها واجهات سيادية للعراق أمام دول الجوار، وشرياناً اقتصادياً رئيساً يسهم في تنشيط حركة التجارة وتعظيم الإيرادات غير النفطية ودعم ".واردف "ستتولى المحافظات المعنية تنفيذ مشاريع التطوير وفق التخصيصات المقررة، في ظل متابعة حكومية دقيقة ومستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ، وتطوير ساحاتها ومرافقها الخدمية، وتحقيق انسيابية أعلى في حركة المسافرين والبضائع والتبادل التجاري".وأكد أن "مسؤولية هيئة المنافذ لا تقتصر على ضبط أمن المنافذ ومكافحة التهريب والتلاعب وحماية المال العام، وإنما تمتد إلى العمل المتواصل على تطوير بيئة العمل في المنافذ، وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات وتذليل المعوقات أمام الحركة التجارية، بالتنسيق والتكامل مع جميع الدوائر العاملة في المنافذ".وأوضح أن "تخصيص هذه الأموال لتطوير منافذ الوليد وربيعة وسفوان تمثل خطوة مهمة ضمن مسار أوسع تتبناه الحكومة لتحديث بوابات الحدودية، وتحويلها إلى منافذ حديثة وكفوءة تواكب حجم الحركة التجارية المتنامية، وتعكس صورة تليق بالعراق ومكانته أمام دول المنطقة".