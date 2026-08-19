القبض على شخص قام بحرق شجرة بلوط في السليمانية

وقالت الشرطة في بيان تابعته ، إنه "أقدم أحد المواطنين في حدود قرية ئالياوا في المحافظة على إحراق شجرة بلوط معمرة يزيد عمرها أكثر من 200 عام باشرت شعبة شرطة الغابات والبيئة التحقيق ومتابعة الحادثة".وأضافت، أنه "في أعقاب ذلك تم إلقاء القبض على الشخص المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".