الأرض تهتز 22 مرة في العراق

وقال القسم في بيان ورد لـ ، ان "مراصدنا سجلت 50 هزة أرضية في داخل وخارج "، مبينا ان "22 هزة منها ضربت مناطق متفرقة من العراق".وأضاف ان "الهزات الـ22 جاءت بواقع 2 هزة في بديالى و3 هزات في السلمانية (كلار وشارباريز) 3 هزات في بكركوك و2 هزات في (تلكيف وسنجار) و2 هزات في بطوزخرماتو و 2 هزات في (كويسنجق وميروكسور) و2 هزات في (الكوت وبدرة)".وتابعت "كما تم تسجيل هزة واحدة في مناطق وزاخو وشط العرب بالبصرة"، مشيرة الى ان "قوة الهزات تراوحت بين 1-4.4، على مقياس ريختر".