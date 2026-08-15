هزة أرضية تضرب قضاء جمجمال

​وقعت هزة أرضية، اليوم السبت، في قضاء بمحافظة .

وقال مصدر محلي في حديث لـ ، إن "هزة أرضية وقعت، قبل قليل، في قضاء ".

ولم يتم تحديد قوة الهزة الأرضية وأضرارها حتى الآن.