القبض على سارقين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام ، من خلال إجرام ، من إلقاء القبض على سارقين في حادثين منفصلين، بعد تنفيذ عمليات متابعة وتحري وجمع المعلومات، أسفرت عن تحديد هويتهما وأماكن تواجدهما".وتابعت، أنه "على إثر ذلك، باشرت المفارز المختصة بنصب الكمائن اللازمة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما أصولياً، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقانون".