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الزيدي يطلق خطة إعمار الديوانية ويعلنها عاصمة العراق الزراعية
محليات
2026-08-15 | 12:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
أطلق رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم السبت، خطة إعمار
الديوانية
، فيما أعلنها عاصمة
العراق
الزراعية.
وذكر مكتب
الزيدي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح الزيدي، استقبل وفد
محافظة الديوانية
، الذي ضم أعضاء
مجلس النواب
عن المحافظة، ومحافظ
الديوانية
، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "محافظة الديوانية تستحق اهتماماً استثنائياً، لما تمثله من أهمية زراعية واقتصادية، وما تمتلكه من مقومات تجعلها سلة
العراق
الغذائية وعاصمته الزراعية"، معلناً "إطلاق خطة متكاملة لإعمار المحافظة والنهوض بواقعها الخدمي والاقتصادي والزراعي".
وخلال الاجتماع، أطلق رئيس مجلس الوزراء "ترليون دينار لمحافظة الديوانية، توزع وفق الآتي: 650 مليار دينار لتمويل المشاريع الوزارية غير المنجزة، في مقدمتها مشروع مجاري الديوانية، ومشروع تأهيل 30 حياً سكنياً، إلى جانب المشاريع الأخرى، فيما يُخصص 350 مليار دينار لتسديد مستحقات المزارعين. وفي هذا الصدد"، موجهاً "بتشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ المشاريع وضمان إنجازها وفق التوقيتات المحددة، ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذها".
وفي الجانب الزراعي، أوعز رئيس مجلس الوزراء "بزيادة الحصة المائية لمحافظة الديوانية، والموافقة على خطتها الزراعية، ودعم المزارعين، ومعالجة مشاكل الإصلاح الزراعي، بما يعزز مكانة المحافظة بوصفها سلة العراق الغذائية".
كما وجّه "بمنح المحافظة حصة من
الطاقة الكهربائية
المنتجة من مشاريع الطاقة الشمسية، دعماً لاستقرار الطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة".
وفي ملف السكن، أكد رئيس مجلس الوزراء "شمول الديوانية بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، بحصة لا تقل عن 100 ألف قطعة أرض، تخصص لأبناء المحافظة الذين لا يملكون سكناً".
كما وجّه "بالاهتمام بالمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، عبر تمليكهم أراضيَ زراعية لاستثمارها، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وخلق فرص عمل واستثمار جديدة، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات في المحافظة واستثمار مواردها وإمكاناتها".
وأكد الزيدي أن "الحكومة ستتابع تنفيذ هذه الخطة ميدانياً، وستكون الديوانية أمام مرحلة جديدة من الإعمار والتنمية، بما يليق بمكانتها ودورها في الاقتصاد الزراعي والغذائي للعراق".
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