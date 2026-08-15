توجيه حكومي بالاهتمام بملف جرحى الحشد وتوفير أفضل الخدمات الصحية والرعاية لهم

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أن "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، استقبل مجموعة من جرحى ".وثمن "بطولات وتضحيات مقاتلي الحشد الشعبي الأبطال، إلى جانب باقي تشكيلات وصنوف قواتنا المسلحة، في دحر الارهاب، وتحرير أرض من دنس الإرهابيين"، مؤكداً أن "الحكومة حريصة على رعاية الجرحى وعوائل الشهداء وتعمل على تأمين حقوقهم كافة".ووجه رئيس مجلس الوزراء "بالاهتمام بملف جرحى الحشد الشعبي، وتوفير أفضل الخدمات الصحية والرعاية لهم، عرفاناً لتضحياتهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره".