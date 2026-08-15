الكهرباء تعفي غير المطابقين للوصف الوظيفي من مناصب إدارية وفنية

وذكرت وثيقة رسمية، وردت لـ ، أن القرار يشمل معاونَي ومديري الفروع ومعاونيهم في شركات التوزيع، ومديري المحطات ومعاونيهم في شركات الإنتاج، ومديري الشبكات ومعاونيهم في شركات النقل، فضلاً عن مديري الأقسام في مقرات الشركات وفروعها.وبحسب القرار، يحق لمجالس إدارة الشركات العامة التصويت على استمرار بعض المكلفين في مناصبهم عند عدم توفر بديل أو كفاءة مناسبة، على أن يخضعوا لاختبار وتقييم من لجنة متخصصة تُشكّل في مقر الشركة.كما منحت الوزارة الشركات حق الاعتراض على حالات عدم تطابق الشهادات أو سنوات الخدمة والخبرة مع المهام الوظيفية، على أن تقدم الاعتراضات خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ صدور الأمر الوزاري.