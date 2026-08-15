سجن النساء المركزي يطلق دورة لتعليم فن الخياطة بمشاركة 60 نزيلة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "إدارة السجن حريصة على توفير المستلزمات اللازمة والمشروعة لعمل شعبة التدريب والتأهيل، بما يضمن استمرار البرامج التعليمية والمهنية المتنوعة، وتهيئة النزيلات لاكتساب مهارات عملية يمكن الاستفادة منها بعد انتهاء مدة الحكم".وتابعت، ان "هذه البرامج ضمن توجهات وزارة العدل في تطوير برامج الإصلاح والتأهيل، من خلال تمكين النزيلات من مهارات مهنية قابلة للتطبيق في سوق العمل، بما يعزز فرص حصولهن على عمل شريف ومستدام، ويدعم مسار إعادة اندماجهن الإيجابي في المجتمع، ويسهم في الإنتاج والبناء الذاتي".