لمخالفته شروط السلامة.. 8 فرق من الدفاع المدني تخمد حريق المطعم ببغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني انقذت مطعماً مخالف لشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني في منطقة من حادث حريق كاد أن يلتهمه، وذلك بمشاركة 8 فرق إطفاء تخصصية وساندة وعجلة سلمية بكامل طواقمها".وتابعت ان "الحريق اندلع في مخزن للمواد البلاستيكية الخاصة بالأطعمة (السفري) الواقع في الطابق الثاني من المطعم، وفور تلقي البلاغ، تحركت ثمان فرق بجهود استثنائية، ونجحت بغضون دقائق معدودة من السيطرة التامة وإخماد الحريق، مانعةً امتداد النيران وتوسعها نحو المباني والمناطق المجاورة".وأكدت ان "التدخل السريع والمهني حال دون تسجيل أي خسائر أو إصابات بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على الجانب المادي فقط"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق رسمي في الحادث واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق وفقاً للسياقات القانونية المتبعة".