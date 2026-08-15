حريقان في مطعم ومجمع تجاري ببغداد وكربلاء

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع في مطعم تجاري بمنطقة ببغداد، أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني باشرت باخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيقا بالحادث".وفي ، ذكر المصدر ان "حريقا اندلع في مجمع تجاري مقابل في مركز مدينة كربلاء، ما أدى الى الحاق اضرار مادية".وتابع ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث الحريق".