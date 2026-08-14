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"غير مسبوقة".. الوائلي يعلن تحقيق إيرادات تجاوزت الـ 500 مليار خلال تموز

محليات

2026-08-14 | 14:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;غير مسبوقة&quot;.. الوائلي يعلن تحقيق إيرادات تجاوزت الـ 500 مليار خلال تموز
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أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لمقر الهيئة تمثل دعماً كبيراً لجهود مكافحة الفساد وتطوير العمل الرقابي، مشيراً إلى تحقيق إيرادات مالية غير مسبوقة تجاوزت الـ 500 مليار دينار خلال شهر تموز الماضي.

وقال الوائلي في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "زيارة رئيس الوزراء لمقر الهيئة تضمنت استعراضاً شاملاً ومفصلاً لعمل الهيئة الرقابي ونظام إدارة المنافذ الالكتروني، فضلاً عن إجراءات الفحص والتفتيش عبر منظومة الربط الشبكي للسونارات، والاطلاع المباشر على سير العمل في المطارات والموانئ وتدقيق المعاملات والشاحنات".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء وجّه بتشديد الإجراءات، والتنسيق الوثيق مع الجهات القضائية والرقابية لمكافحة الفساد ومتابعة أداء الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن إيلاء أولوية قصوى لملف مكافحة تهريب المخدرات والأدوية؛ لما يمثله من خطر يمس أمن المجتمع العراقي".
وبشأن تعظيم الموارد المالية، أوضح رئيس الهيئة أن "الإجراءات الرقابية المشددة أسهمت في رفع الإيرادات بشكل ملحوظ"، كاشفاً عن "تحقيق إيرادات تجاوزت الـ 500 مليار دينار عراقي خلال شهر تموز، وهو رقم مميز لم يتحقق سابقاً".
وأشار الوائلي إلى "استعراض خطط مشروع (طريق التنمية) وتفعيل الترانزيت العابر للحدود بما يعزز موقع العراق كحلقة وصل جغرافية تربط أوروبا بالخليج العربي ودول العالم"، مبيناً أن "الهيئة قطعت شوطاً متقدماً في مسار الحوكمة والأتمتة الالكترونية وتكامل الربط مع نظام (الأسيكودا) والملحقيات التجارية لتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ ومنع التلاعب والتزوير، تنفيذاً للمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي".
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