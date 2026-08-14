التربية تؤكد انطلاق امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية غدا

وقالت الوزارة في بيان، انها "تؤكد أن امتحانات الدور الثاني لتلاميذ الدراسة العامة للمرحلة الابتدائية والتعليم المسرع، للدراسات العربية والكردية والتركمانية والأجنبية، للعام الدراسي 2025–2026، تنطلق غدا السبت الموافق 15 آب 2026، بعد استكمال تهيئة المستلزمات اللوجستية للامتحانات في المراكز الامتحانية".وتبدأ الامتحانات، وفق البيان، في تمام الساعة الثامنة صباحا، حسب التوقيت المحلي لمدينة ، داخل وخارجه.ونوهت الوزارة، انه "حال صادفت رسمية خلال أيام الامتحانات، يُنقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه، وفقا للجدول الامتحاني المعلن".