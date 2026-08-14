بغداد.. الاطاحة بثلاثة أشخاص بحوزتهم أشرطة مؤثرات عقلية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مفارز قاطع نجدة التابع لمديرية نجدة ، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، بعد الاشتباه بهم وضبط أشرطة من الأدوية المخدرة بحوزتهم، وذلك أثناء تنفيذ الواجبات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية".وتابعت: "جرى ضبط المواد بحوزة المتهمين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق ومعرفة ملابسات حيازتهم للمواد المخدرة".