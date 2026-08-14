تأمين موقع الأسماك العمياء في الأنبار

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في ، اللواء ، في بيان ورد لـ ، إن "مديرية شرطة ، التابعة لقيادة ، فرضت إجراءات حماية أمنية على موقع الاكتشاف الطبيعي في منطقة الخسفة، وذلك عقب العثور على مغارة فريدة تحت الأرض يجري فيها نهرٌ جوفي مأهول بأسماك المياه العذبة العمياء".وأوضح اللواء ميري أن " فرضت طوقًا أمنيًا حول الموقع الذي وصلت إليه شرطة البيئة الأسبوع الماضي".وأكد أن "هذا الإجراء يأتي للحفاظ على سلامة المواطنين، ومنع العبث بالبيئة الجيولوجية والحيوية النادرة للمغارة، لحين وصول الفرق المتخصصة من الخبراء والباحثين لدراسة هذا النظام البيئي الاستثنائي وتوثيقه".