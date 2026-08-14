لمنع "الأسئلة المحرجة".. سكرتير وزير النفط يغلق حقل الفيحاء بوجه الصحفيين

وتطورت الأحداث عند مدخل الحقل النفطي إثر اعتداء عناصر حماية الوزير على مراسل إحدى القنوات الفضائية، مصادرين هويته الصحفية ومانعين إياه بالقوة من أداء مهامه وتغطية الحدث.وأثارت هذه الإجراءات والاعتداءات موجة غضب عارمة في الوسط الصحفي والعديد من وسائل الإعلام، لاسيما بعد تجشم المراسلين والفرق الفنية مشقة قطع مسافات طويلة للوصول إلى الحقل الواقع في أطراف المحافظة، وسط مطالبات لنقابة الصحفيين والجهات المعنية بالتدخل للحد من التضييق على حرية العمل الصحفي.