العدل تعلن إصدار 3000 سوار إلكتروني لنزلاء سجن الناصرية المركزي

وأكدت الوزارة في بيان، أن النظام الجديد سيُعتمد في جميع عمليات البيع والشراء داخل حوانيت السجن، بما يضمن تنفيذ التعاملات المالية إلكترونيًا بصورة دقيقة وشفافة، مع تسجيل قيمة كل عملية شراء بشكل مباشر، الأمر الذي يسهم في الحد من التلاعب بالأسعار، وضمان اعتماد الأسعار الحقيقية، وتعزيز الرقابة على حركة التعاملات المالية داخل المؤسسة الإصلاحية.أشارت الوزارة إلى أنها ستباشر خلال الأيام المقبلة بإصدار أساور إلكترونية إضافية، ضمن خطة استكمال شمول جميع نزلاء سجن المركزي بالنظام الإلكتروني، تمهيدًا لتعميم التجربة على مؤسسات إصلاحية أخرى.ودعت وزارة العدل ذوي النزلاء إلى المباشرة بإجراءات العمل وفق الآلية الجديدة والتعليمات المنظمة لها، مؤكدة أن النظام الإلكتروني سيسهل عمليات الإيداع والشراء، ويضمن وصول المبالغ إلى حسابات النزلاء بصورة آمنة ومنظمة، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تطوير بيئة العمل الإصلاحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.