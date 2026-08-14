تفاصيل الهزة الأرضية القوية التي ضربت العراق اليوم

وقالت المراصد في بيان ورد لـ ، انها "سجلت حدوث هزة أرضية صباح يوم الجمعة الموافق 14/08/2026 في الساعة1:28:3صباحا وتبعد حوالي 35 كم مركز وجنوب شرق قضاء بـ 26 كم".وأضاف ان "قوتها بلغت 3.9 درجة وتم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها، وتبعها العديد من الهزات اللاحقة"، داعية المواطنين الى "الابتعاد عن الشائعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".