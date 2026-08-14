متى يكون العراق خاليا من الأمية؟

وقال مدير عام في الجهاز التنفيذي للوزارة وسام ناهض عبود في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الجهاز التنفيذي لمحو الأمية يبذل جهوداً كبيرة من خلال أقسامه المنتشرة في جميع المحافظات، وقد حقق نجاحاً ملموساً في محو أمية أعداد كبيرة من موظفي الدولة في مختلف الوزارات، فضلاً عن المواطنين في عموم البلاد".وأضاف عبود، أن "الوصول إلى هدف (عراق خال من الأمية) والقضاء عليها بشكل تام يستدعي اتخاذ عدة إجراءات رئيسة، في مقدمتها دعم الجهاز التنفيذي من قبل كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والإسراع في تعديل قانون محو الأمية المعروض حالياً في للمناقشة، إلى جانب إطلاق حملة وطنية كبرى لمحو الأمية على مستوى البلاد".ولفت إلى أن "الجهاز التنفيذي لم تُخصص له أي مبالغ أو تخصيصات مالية خاصة بمحو الأمية منذ عام 2014 ولغاية الآن"، مشدداً على أهمية توفير الدعم المالي لمواصلة الخطط والتوسع في المراكز المستهدفة.وعن الإحصائيات والأعداد المتقدمة للعام الدراسي (2025 / 2026)، أوضح مدير عام الشؤون الفنية أن "إجمالي عدد الدارسين بلغ 58,438 دارساً"، مبيناً أن "عدد دارسي مرحلة التكميل للدفعة (14) بلغ 14,129 دارساً، فيما بلغ عدد دارسي الصف السادس للدفعة ذاتها 15,453 دارساً".