ضبط مصنع كبير يلون البسكويت بالفحم الأسود

ولم تنته الصدمة عند ذلك الحد بل اكتشفت السلطات أن "المصنع يستخدم خامات منتهية الصلاحية كما عثرت على 1.8 طن من المضبوطات الفاسدة".وفي التفاصيل، ضبطت الأجهزة التموينية والرقابية بمحافظة القليوبية مصنعاً غير مرخص لإنتاج البسكويت بمركز ومدينة كفر شكر، يدار بعيداً عن المنظومة الرسمية.فتبين أن المصنع يستخدم مواد مغشوشة وغير مصرح بها لإعداد منتجات غذائية، من بينها بسكويت "الأوريو" والبسكويت المخصص لصناعة الآيس كريم.ورغم نجاح الحملة في التحفظ على ما يقرب من 1.8 طن من الخامات والمنتجات الفاسدة، إلا أن الواقعة أثارت حالة من الدهشة والاستنكار العارم نظراً لكبر مساحة المصنع، وحجم العمالة الكثيفة به، وحركة الشاحنات اليومية لنقل المواد الخام وتوزيع المنتجات التي غمرت الأسواق لفترة، دون أن تسترعي انتباه الجهات المعنية إلا عن طريق الصدفة.مواد منتهية الصلاحيةوجاءت عملية الضبط خلال حملة مكثفة نفذتها مديرية التموين بالتنسيق مع إدارة تموين كفر شكر وإدارة التجارة الداخلية، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن كشف ممارسات تصنيعية E153 كبديل رخيص الثمن عن الكاكاو لإكساب البسكويت اللون الأسود الشهير، فضلاً عن الاعتماد على مواد مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وبدون أي فواتير تثبت مصدرها.هذا وشملت المضبوطات التي جرى التحفظ عليها برميل غلوكوز منتهي الصلاحية بوزن 100 كجم، و3 كراتين من زبدة منتهية الصلاحية بوزن 30 كجم، وبرميل بلاستيكي يحتوي على لون الفحم النباتي، بالإضافة إلى 50 كرتونة من بسكويت الأوريو تام الصنع بوزن 7 كجم للكرتونة، و55 شيكارة من البسكويت المستخدم في إعادة التصنيع بإجمالي وزن بلغ 1100 كجم.فيما أكدت السلطات أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيداً للعرض على لاستكمال الإجراءات القانونية.