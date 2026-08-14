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تصدع الجدران وانهيار بعضها واضرار بسيارات.. هزة أرضية تضرب منطقة عراقية
محليات
2026-08-14 | 02:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,667 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
ضربت هزة أرضية، فجر اليوم الجمعة، قضاء
جمجمال
التابع لمحافظة
السليمانية
والمناطق المحيطة به، مما أسفر عن أضرار مادية في عدد من المنازل والمباني والممتلكات الخاصة.
وقالت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالقضاء، إن "قوة الزلزال بلغت 4 درجات على مقياس ريختر"، مشيرةً إلى أن "مركز الهزة وقع بالقرب من قرية قره تامور".
وبحسب شهادات سكان المنطقة، فإن قوة الزلزال أدت إلى تصدع جدران العديد من المنازل والمحال التجارية، وانهيار بعض الجدران في مواقع تجارية، فضلاً عن إلحاق أضرار بعدد من السيارات، مما أثار حالة من الذعر دفع بالأهالي إلى الخروج من منازلهم والمبيت في العراء.
وفي تصرف استهدف تنبيه المواطنين وحثهم على مغادرة المباني، أقدم بعض الأشخاص على إطلاق عيارات نارية في الهواء، مما أدى إلى إصابة شخص واحد بطلق ناري.
ووثقت مقاطع فيديو متداولة من موقع الحدث حالة الخوف والقلق بين المواطنين؛ حيث صرح أحد السكان قائلاً "نحن في موقف عصيب؛ لا نجرؤ على دخول منازلنا خوفاً من الهزات الارتدادية، وفي الوقت ذاته نخشى البقاء في الخارج بسبب إطلاق النار العشوائي.. حياة الناس هنا في خطر".
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