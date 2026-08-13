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حريق داخل شركة أهلية شمالي بغداد
محليات
2026-08-13 | 17:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
282 شوهد
أفاد مصدر أمني، بالسيطرة على حريق داخل شركة أهلية شمالي
بغداد
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "فرق الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على حادث حريق حشائش اندلع داخل حديقة شركة اهلية ضمن منطقة جكوك".
وأضاف المصدر أن "الحريق لم يسفر عن اصابات تذكر"، مشيرا الى أن "الحادث نتيجة تماس كهربائي".
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