حريق داخل شركة أهلية شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، بالسيطرة على حريق داخل شركة أهلية شمالي .​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على حادث حريق حشائش اندلع داخل حديقة شركة اهلية ضمن منطقة جكوك".

وأضاف المصدر أن "الحريق لم يسفر عن اصابات تذكر"، مشيرا الى أن "الحادث نتيجة تماس كهربائي".