ضبط صهريج محمل بـ 45 ألف حبة مخدرة في منفذ الوليد

وقال المتحدث باسم الهيئة ، لـ ، انه "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تهريب المواد المخدرة، تمكنت مديرية منفذ الحدودي، بناءً على معلومات استخبارية وردت من شعبة مخدرات المنفذ وبالتعاون مع مديرية مخدرات ، من ضبط صهريج والقبض على سائقه عراقي الجنسية".

وتابع: "اسفرت العملية عن ضبط الصهريج في بوابة الدخول للمنفذ وعثر بداخل مقصورة القيادة على (45,000) حبة مخدرة بوزن (7.940) كغم مخبأة داخل أكياس، حيث حاول السائق إدخالها البلاد".

واكمل انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي و إحالة المتهم والمضبوطات إلى شعبة ، لعرض الأوراق التحقيقية على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".