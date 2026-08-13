أحداث شغب في سجن الحلة الإصلاحي والعدل تؤكد: الوضع تحت السيطرة

أعلنت وزارة العدل، الخميس، عن وقوع أحداث شغب محدودة في سجن الإصلاحي، مشيرة الى أن الوضع مستقر وتحت السيطرة.



وجاء في بيان للوزارة، "تود وزارة العدل أن توضح للرأي العام أنه حصلت أحداث شغب محدودة في قسم سجن الاصلاحي من قبل عدد من النزلاء المحكومين وفق والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه الأحداث جاءت على خلفية الإجراءات الأمنية والتدابير المشددة التي اتخذتها إدارة القسم المذكور آنفاً في إطار واجباتها القانونية الرامية إلى منع إدخال المواد الممنوعة إلى النزلاء وضبط أمن القسم الإصلاحي وسلامة المودعين والعاملين فيه".

وأضاف بيان الوزارة "فور إطلاع وزير العدل وجّه بصورة عاجلة إرسال لجنة تحقيقية مختصة من مقر دائرة الإصلاح العراقية إلى القسم الإصلاحي للوقوف ميدانياً على تفاصيل الحادث وأسبابه وظروفه وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفة تثبتها نتائج التحقيق وفقاً للتشريعات النافذة والضوابط المعتمدة وبما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان وضمانات معاملة النزلاء".

وأكدت وزارة العدل أن "أقسامها الإصلاحية تتعامل مع مثل هذه الحالات وفق القانون ومعايير حقوق الانسان وبما يحفظ الأمن والانضباط داخلها مع الالتزام التام بحقوق النزلاء وسلامتهم وعدم السماح بأي تجاوز على الضوابط القانونية والإنسانية المعتمدة".

وتابع البيان "تود الوزارة أن تطمئن عوائل النزلاء وذويهم ولا سيما عوائل المودعين في القسم الإصلاحي أعلاه بأن الوضع مستقر وتحت السيطرة وأن العمل يسير بصورة طبيعية فيما تتابع اللجنة التحقيقية المختصة إكمال نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم وفق القانون".