استدعاء قيادات أمنية وعسكرية لمعرفة أسباب عدم إخلاء مقرات الحشد قبل القصف السعودي

وبحسب وثيقة حصلت عليها ، استدعت النيابية المختصة للقوات المسلحة ، ورئيس ، ورئيس أركان الجيش، والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، ورئيس أركان هيئة ، الى الحضور للبرلمان الاثنين المقبل للوقوف على أسباب عدم إخلاء مقرات الحشد الشعبي قبل العدوان الأميركي السعودي.ادناه الوثيقة: