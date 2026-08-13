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الإعمار والتنمية تعلن عن مهلة حكومية لإرسال قانون الحشد إلى البرلمان
محليات
2026-08-13 | 07:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
193 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
كشفت كتلة "الإعمار والتنمية" النيابية، اليوم الخميس، عن تعهد حكومي بإرسال مسودة قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي إلى
مجلس النواب
في غضون أسبوع، مبديةً في الوقت ذاته أسفها الشديد لاستغلال الملف وتحويله إلى مادة لـ "الاستهلاك والضغط السياسي".
وقال رئيس الكتلة،
بهاء الأعرجي
، في مؤتمر صحفي، إن الأحداث الأخيرة التي أدت إلى سقوط ضحايا من أبناء
الحشد الشعبي
تطلبت التحرك العاجل باتجاه تشريع القانون لحفظ حقوقهم.
وأوضح
الأعرجي
أن الكتلة بدأت بالفعل بكتابة مسودة للقانون واستطلاع آراء بعض القوى السياسية بشأنها، مستدركاً بالقول إن إشارة وردت من رئيس
مجلس الوزراء
تفيد بوجود
مشروع قانون
أعدته الحكومة وسترسله قريباً إلى البرلمان.
وأضاف أن الكتلة حددت مهلة تنتظر خلالها قرابة أسبوع لإرسال المسودة الحكومية الخاصة بقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي إلى
مجلس النواب
للمضي ببرمجته وتشريعه.
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