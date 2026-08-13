الإعمار والتنمية تعلن عن مهلة حكومية لإرسال قانون الحشد إلى البرلمان

وقال رئيس الكتلة، ، في مؤتمر صحفي، إن الأحداث الأخيرة التي أدت إلى سقوط ضحايا من أبناء تطلبت التحرك العاجل باتجاه تشريع القانون لحفظ حقوقهم.وأوضح أن الكتلة بدأت بالفعل بكتابة مسودة للقانون واستطلاع آراء بعض القوى السياسية بشأنها، مستدركاً بالقول إن إشارة وردت من رئيس تفيد بوجود أعدته الحكومة وسترسله قريباً إلى البرلمان.وأضاف أن الكتلة حددت مهلة تنتظر خلالها قرابة أسبوع لإرسال المسودة الحكومية الخاصة بقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي إلى للمضي ببرمجته وتشريعه.