اتفاق نهائي على تقاسم الإيرادات الجمركية بين بغداد وأربيل

وقال وزير داخلية الإقليم، ، في تصريح للصحيفة الرسمية، أن تطبيق النظام الجمركيِّ جاء بإشرافٍ مباشرٍ من رئيس ، مشيراً إلى حسم النقطة الخلافيَّة الأخيرة المتعلّقة بتوزيع إيرادات المنافذ الحدوديَّة على وفق الدستور بواقع (50 %) لكلٍّ من وبغداد، ومؤكّداً ضرورة إزالة السيطرات غير القانونيَّة بين مدن الإقليم والمحافظات الأخرى.وفي ما يخصُّ أزمة النفط، بيَّن أحمد أنَّ الشركات العالميَّة لن تستأنف عملها من دون ضماناتٍ أمنيَّةٍ ودقةٍ استخباريَّةٍ ضدَّ التهديدات المستمرَّة، لافتاً إلى وجود مباحثاتٍ مستمرَّةٍ مع رئاسة أركان الجيش وشركاتٍ دوليَّةٍ لاستقدام منظومات دفاعٍ جويٍّ لحماية الحقول ضمن تنسيقٍ مشتركٍ مع .