التربية تصدر تنويها يخص المتقدمين لمدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد

وجاء في التنويه، "تنوه إلى أن اختبار الذكاء للمتقدمين إلى مدارس المتميزين وثانوية يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى الساعة الثامنة والنصف، تليه استراحة لمدة 30 دقيقة".وأضاف "فيما يبدأ الاختبار التحصيلي للمتقدمين إلى مدارس المتفوقين والمتميزين وثانوية كلية في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ساعتين".ودعت وزارة التربية الطلبة الى "الالتزام بالمواعيد المحددة والحضور في الوقت المناسب، مع دوام التوفيق واجتياز الاختبارات بنجاح وتحقيق طموحاتهم".