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الدفاع المدني ينقذ 12 مواطناً ويخمد حريقاً في بغداد
محليات
2026-08-12 | 08:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
369 شوهد
تمكنت فرق الدفاع المدني في
بغداد
الكرخ
، من إنقاذ 12 مواطناً وإخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية سكنية في منطقة الدورة.
وذكرت
مديرية الدفاع المدني
، في بيان صادر اليوم الاربعاء، أن "الحريق اندلع داخل بناية مكونة من أربعة طوابق، نتيجة عارض كهربائي في لوحة التوزيع الرئيسية (البورد الكهربائي)".
وأضافت أن "مفارز الإطفاء والإنقاذ سارعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من تطويق النيران والحيلولة دون اتساعها، بالتزامن مع تنفيذ عملية إخلاء سريعة للقاطنين".
وأشارت إلى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخراج 12 مواطناً من عوائل متعددة وتأمين سلامتهم، قبل السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، دون تسجيل أي إصابات بشرية".
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