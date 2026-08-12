بيئة الأنبار تحسم الجدل حول ظهور أسماك "بلا عيون" في قضاء حديثة

وقال عبد في تصريح نقلته ، إن هذه الأسماك جرى اكتشافها سابقاً في بئر تقع خلف مرقد الشيخ حديد بحديثة، خلال جولة ميدانية أجرتها مديرية بيئة لاستكشاف التنوع الحيوي في .وأشار إلى أن وجود هذا النوع من الأسماك يرتبط بالعيش في المياه المتواجدة بالمناطق المظلمة، موضحاً أن ما يُداول بشأن كون منطقة "الخسفة" كَهفاً هو أمر غير دقيق، إذ إنها انخساف أرضي معروف لدى أهالي الأنبار.وأضاف أن مستوى منطقة الخسفة أعلى من مجرى ولا يوجد أي تسرب للمياه منه إليها، مؤكداً أن المياه الموجودة داخلها هي مياه جوفية تشكلت على هيئة بركة مائية يُوصل إليها عبر طريق ضيق جداً.وختم مدير البيئة بالقول إن مديرية بيئة الأنبار سبق وأن سجلت وثقت وجود هذه الأسماك في منذ عام 2010.