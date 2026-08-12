ذروة اب تسيطر على 9 محافظات.. اجواء لاهبة والاحد يغير المعادلة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا حارا مع بعض الغيوم في الأقسام الشرقية من المنطقتين الجنوبية والشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينا ان "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحوا حارا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية وجنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس يوم السبت سيكون صحوا حارا على العموم والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا حارا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".