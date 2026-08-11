في ثالث حالة اليوم.. انتحار فتاة داخل منزلها في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بانتحار فتاة داخل منزلها غربي في ثالث حالة تم تسجيلها اليوم.

وقال المصدر في حديث ، "انتحار فتاة تولد 2006 باسلوب شنق نفسها داخل في دارها ضمن ".

وأضاف "تم نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث"، مشيرا الى أن "انتحار الفتاة هو ثالث حالة تم تسجيلها اليوم".