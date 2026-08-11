محكمة عراقية تحكم بالسجن بحق "جكسارة" بتهمة المحتوى الهابط

اصدرت ، الثلاثاء، حكما بالسجن على بلوكر تدعى "جكسارة" بتهمة نشر المحتوى الهابط.

وقال المصدر في حديث لـ ، "الحكم على الملقبة (جكسارة) بالحبس لمدة سنة واحدة بتهمة نشر المحتوى الهابط".

وأضاف المصدر "كما تم إصدار أمر قبض بحق المدعوة (ملاك القيسي) وذلك لنشرها محتوى مخالفًا للحياء والآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".