مصرع خمسة أشخاص بحادث سير "مروع" غربي الأنبار

وقال المصدر في حديث لـ ، "حادث سير مروع وقع على في منطقة الـ 110 غربي ".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن خمسة أشخاص بينهم منتسب في الاجهزة الامنية"، مشيرا الى "اعتقال المتسبب في الحادث".