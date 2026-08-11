العراق يدين قرار كولومبيا بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري

وذكرت في بيان ورد لـ ، ان " يجدد موقفه الثابت في رفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، ويؤكد تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها".واضافت: "تعرب وزارة الخارجية في جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار جمهورية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل".وتابعت: "وتؤكد الخارجية أن الجولان أرض محتلة، ولا يملك أي طرف الحق في تغيير وضعه القانوني أو منحاورية".وتشدد الوزارة على أن "الاعتراف بسيادة قوة الاحتلال على أرض محتلة يمثل سابقة خطيرة وتقويضاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق ، ولا سيما مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".