في الأنبار.. اكتشاف كهف بداخله نهر يحتوي على أسماك نادرة

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في اللواء في بيان، "شرطة البيئة تكتشف كهفاً في ، بداخله نهرٌ".

وأضاف أن النهر "يحتوي على أسماكٍ نادرةٍ جداً عمياء بلا عيون".