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التعليم العالي تعلن اعتماد آلية رقمية للقبول المركزي
محليات
2026-08-11 | 15:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
496 شوهد
أعلنت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
، الثلاثاء، عن اعتماد آلية رقمية للقبول المركزي في الجامعات، محذرة من حجز المقاعد خارج
القبول
.
وجاء في بيان للوزارة، "
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تعلن اعتماد آلية رقمية للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2026-2027"، داعية الطلبة الناجحين في الدراسة الإعدادية إلى "عدم ملء أي استمارات ورقية أو إلكترونية تروج لها بعض الجامعات والكليات الأهلية لغرض حجز المقاعد، والتقديم حصراً عبر منصة (قدم) المعتمدة من الوزارة".
وأكدت
التعليم العالي
أن "أي إجراءات أو استمارات تسبق
القبول
وتتم خارج المنصة الرسمية لا تمثل جزءاً من إجراءات القبول المعتمدة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو إداري في نظام القبول"، مشيرة إلى أن "عمليات التقديم والمفاضلة والقبول تدار مركزيا على وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة والمدخلات التي يقدمها الطلبة عبر المنصة الرقمية".
كما دعت
وزارة التعليم
الطلبة وعوائلهم الى "اعتماد المصادر الرسمية للوزارة في استقاء المعلومات المتعلقة بالقبول وعدم الانسياق وراء أي إجراءات أو إعلانات خارج المنصة، حفاظاً على حقوق الطلبة وضمانا لاعتماد المسار الرسمي في التقديم والقبول في الجامعات والكليات الأهلية".
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