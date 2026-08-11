التعليم العالي تعلن اعتماد آلية رقمية للقبول المركزي

وجاء في بيان للوزارة، " تعلن اعتماد آلية رقمية للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2026-2027"، داعية الطلبة الناجحين في الدراسة الإعدادية إلى "عدم ملء أي استمارات ورقية أو إلكترونية تروج لها بعض الجامعات والكليات الأهلية لغرض حجز المقاعد، والتقديم حصراً عبر منصة (قدم) المعتمدة من الوزارة".وأكدت أن "أي إجراءات أو استمارات تسبق وتتم خارج المنصة الرسمية لا تمثل جزءاً من إجراءات القبول المعتمدة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو إداري في نظام القبول"، مشيرة إلى أن "عمليات التقديم والمفاضلة والقبول تدار مركزيا على وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة والمدخلات التي يقدمها الطلبة عبر المنصة الرقمية".كما دعت الطلبة وعوائلهم الى "اعتماد المصادر الرسمية للوزارة في استقاء المعلومات المتعلقة بالقبول وعدم الانسياق وراء أي إجراءات أو إعلانات خارج المنصة، حفاظاً على حقوق الطلبة وضمانا لاعتماد المسار الرسمي في التقديم والقبول في الجامعات والكليات الأهلية".